Zulkunft - Wie geht es weiter mit der Gemeinschaft des Lebens auf diesem Planeten?

Täglich erreichen uns beunruhigende Meldungen aus allen Teilen der Welt. Menschen sind überall in Gefahr - wir sorgen uns um sie in Diktaturen, Kriegen und durch den Klimawandel.

Aber wie steht es um die große nicht-menschliche Gemeinschaft des Lebens auf der Erde? Bei unseren Alltagssorgen vergessen wir leicht, dass wir eingebettet sind in das komplexe Netz des Lebendigen, das die Evolution in unvorstellbar langen Zeiträumen erschaffen hat. Bei den Aktivitäten im Rahmen unserer kurzen irdischen Reise denken wir eher ans Geld als an diese Grundlage unseres Daseins.

Ausgehend vom Kontext, in dem der Mensch sich in der Natur bewegt, zeigt der Vortrag die Entwicklungen auf, die von der modernen Zivilisation in einer blitzartigen Zeitspanne bewirkt wurden, und er versucht, die Trends in die Zukunft fortzuschreiben.