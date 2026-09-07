Zum 100. Todestag von Rainer Maria Rilke

Als bedeutendster und einflussreichster Lyriker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der der Dichtung neue Bereich des Sagbaren erschloss, war Rainer Maria Rilkes Seele dennoch geprägt durch innere Krisen und Angst.

Nach einem kurzen, sehr bewegten Leben starb er vor 100 Jahren am 29.12.1926: Anlass, mit dieser Lesung von Schauspieler Peter Singer sein Werk zu feiern und zu befragen. Rilkes Seelenfreundin Lou Andreas-Salomé schrieb: „Durch den Tod geschieht nicht bloß ein Unsichtbarwerden, sondern auch ein neues In-Sichtbarkeit-Treten.“