Das Viertel Highland Park in Detroit ist ein wichtiger Bestandteil des Films „Gran Torino“ von Clint Eastwood aus dem Jahr 2008, das zum Abitur-Schwerpunktthema „The Ambiguity of Belonging“ gehört. Der polnischstämmige Koreakriegsveteran Walt Kowalski, dessen Weltbild von rassistischen Vorurteilen geprägt ist, und der Teenager Thao Vang stehen im Mittelpunkt dieser Geschichte, in der Ethnizität, Zugehörigkeit, Religion und Sprache hinterfragt werden. Wer sich den Film auf der großen Leinwand ansehen möchte, kann das im Kino Museum mit uns in entspannter Atmosphäre tun. Zuvor wird es eine kurze Einführung von Miguel Prieto-Valle zum Thema geben. Für alle, die nach dem Film noch mehr wissen möchten, gibt es die passenden Abivorbereitungs-Vorträge von unseren d.a.i.-Lehrer*innen: Am Mi. 25.3. 18:00 Uhr analysiert Miguel Prieto-Valle den Film Gran Torino und am Di. 24.3. 18:00 Uhr spricht Jessica Strain über die Pflicht-lektüre Crooked Letter, Crooked Letter jeweils im d.a.i.