Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug"

traditionelles Herbstfest im und um das Weingut Echle

bis

Zum Alten Pflug - Besenwirtschaft Weingut Echle Marsaner Straße 18, 74336 Brackenheim

Traditionelles Herbstfest im und um das Weingut Echle.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Küche und Keller warten mit Besonderheiten auf.

Am Sonntag, spielen ab 12.30 Uhr die Mühlwiesenmusikanten auf.

An allen Tagen ab 11 Uhr geöffnet.

Info

Zum Alten Pflug - Besenwirtschaft Weingut Echle Marsaner Straße 18, 74336 Brackenheim
Essen & Trinken
bis
Google Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-03 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-03 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-03 11:00:00 Outlook iCalendar - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-03 11:00:00 ical
bis
Google Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-04 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-04 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-04 11:00:00 Outlook iCalendar - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-04 11:00:00 ical
bis
Google Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-05 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-05 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-05 11:00:00 Outlook iCalendar - Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug" - 2025-10-05 11:00:00 ical

Tags