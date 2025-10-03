Herbstfest Weingut Echle "Zum Alten Pflug"

Traditionelles Herbstfest im und um das Weingut Echle.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Küche und Keller warten mit Besonderheiten auf.
Am Sonntag, spielen ab 12.30 Uhr die Mühlwiesenmusikanten auf.
An allen Tagen ab 11 Uhr geöffnet.
traditionelles Herbstfest im und um das Weingut Echle
bis
Zum Alten Pflug - Besenwirtschaft Weingut Echle Marsaner Straße 18, 74336 Brackenheim
Traditionelles Herbstfest im und um das Weingut Echle.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Küche und Keller warten mit Besonderheiten auf.
Am Sonntag, spielen ab 12.30 Uhr die Mühlwiesenmusikanten auf.
An allen Tagen ab 11 Uhr geöffnet.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH