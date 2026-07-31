Herbstbesen im Weingut Echle: Genießen Sie schwäbische Vesperküche und hauseigene Weine in gemütlicher Besenatmosphäre. Saisonales Weinfest direkt im Weingut mit regionalem Flair, entspannter Stimmung und Blick auf die Weinberge.

Der Herbstbesen im Weingut Echle in Brackenheim-Neipperg lädt zu genussvollen und geselligen Stunden inmitten der Weinberge des Zabergäus ein. In der traditionellen Besenwirtschaft „Zum Alten Pflug“ erwartet die Gäste eine authentische Kombination aus regionaler, schwäbischer Küche und hauseigenen Weinen direkt vom Erzeuger. Serviert werden typische Besengerichte wie herzhafte Vesperplatten, warme Hausmannskost sowie saisonale Spezialitäten, die perfekt mit den Eigenbauweinen des Weinguts harmonieren. Das Sortiment umfasst frische Weiß- und Roséweine ebenso wie kräftige Rotweine sowie hausgemachte Destillate und alkoholfreie Alternativen.

Der Herbstbesen ist bewusst als saisonales Event gestaltet und bietet die Gelegenheit, das Weingut in ungezwungener Atmosphäre kennenzulernen. Die rustikale Besenwirtschaft schafft dabei einen Ort der Begegnung, an dem Regionalität, Genuss und Gastfreundschaft im Mittelpunkt stehen.

Die Lage oberhalb der Weinberge sorgt besonders im Herbst für ein stimmungsvolles Ambiente mit weitem Blick über die farbenfrohe Rebenlandschaft. So verbindet der Herbstbesen kulinarischen Genuss mit echter Besenkultur und einem authentischen Erlebnis direkt im Herzen des Zabergäus.