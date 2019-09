Zum Licht - Gitarrenkonzert mit Lilit Sargsyan

Die armenische Liedermacherin Lilit Sargsyan präsentiert ihre neue CD „Zum Licht“ im Rahmen der Armenischen Kulturtage Stuttgart. Sie trägt nicht nur ihre eigenen Lieder vor, sondern auch Chansons des berühmten russischen Liedermachers Bulat Okudschawa, und außerdem bestimmt auch einige beliebte armenische Lieder. Lilit Sargsyan singt seit ihrer Kindheit. Sie hat ihr erstes Lied mit 8 Jahren komponiert, in Eriwan und London Gitarre studiert und Chorleitung praktiziert, mehrere CDs aufgenommen und an Festivals in mehreren Ländern ihr Land vertreten und Preise gewonnen. Kommen Sie bei Lilits warmer, verhaltener Stimme nach einem lauten, hektischen Alltag zur Ruhe, zum Nachdenken, zum Träumen, zu sich.