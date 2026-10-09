Mitglied der Rap-Formation KMN auf erster Solo-Tour
Straßenrap mit melodischen Einflüssen, u.a. aus Afrobeat, Dancehall
Neues Album „MELE7 3“ (VÖ: 2026)
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LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart
Mitglied der Rap-Formation KMN auf erster Solo-Tour
Straßenrap mit melodischen Einflüssen, u.a. aus Afrobeat, Dancehall
Neues Album „MELE7 3“ (VÖ: 2026)
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