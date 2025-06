Immer am letzten Augustwochenende lädt der Zunftmarkt in Bad Wimpfen zu Handwerkskunst, Musik und Tanz ein – in Tradition des Hafenmarktes von 1391.

Auf dem Zunftmarkt erwartet die Besucher eine faszinierende Reise ins Mittelalter. Zahlreiche Kunsthandwerker wie Lampen-, Pinsel- und Rechenmacher, Gewandschneider, Glasbläser, Kalligraphen und Instrumentenbauer präsentieren ihr traditionelles Handwerk und lassen alte Techniken in historischer Kulisse lebendig werden. Doch nicht nur das Handwerk begeistert – auch Gaukler, Spielleute, Tänzer, Ritter und Wachsoldaten sorgen für ein authentisches mittelalterliches Flair.

Für Unterhaltung ist bestens gesorgt: Musikgruppen, Puppenspieler und Gaukler bieten ein abwechslungsreiches Programm, während Falkner mit ihren Greifvögeln vor der Pfalzkapelle faszinierende Vorführungen zeigen. Auch für Kinder gibt es spannende Mitmachangebote.

Ein besonderes Highlight ist der festliche Einzug des Marktvogts von Wimpfen mit seinem Gefolge. Der farbenprächtige Umzug startet am Löwenbrunnen und zieht durch die Stadt bis zur feierlichen Markteröffnung am Blauen Turm.

Für das leibliche Wohl ist durch die Wimpfener Vereine und die örtliche Gastronomie bestens gesorgt. Der Zunftmarkt wird vom gleichnamigen Verein in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert. Die Einnahmen aus dem Wegezoll fließen in besondere Anschaffungen wie historische Gewänder und Rüstungen, um die Traditionen des Marktes lebendig zu halten.