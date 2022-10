Zungenspitzer on Tour

Das Kabarett- und Comedy-Festival „Zungenspitzer“ geht zum ersten Mal auf Tour: Nachdem es im Oktober in Sternenfels bei Pforzheim und in Burladingen zu Gast war, macht es Anfang November Station im Theater Lindenhof. Mit insgesamt zwölf Abenden und 25 Künstlerinnen und Künstlern ist es das größte Kabarettfestival Baden-Württembergs! An jedem der Abende sind zwei Künstler eingeladen, und moderiert wird das Programm vom Berlin-Hohenloher Kabarettisten Tilman Lucke.

Inka Meyer

Inka Meyer ist studierte Designerin und Schauspielerin und tourt mit ihrem aktuellen Programm „Zurück in die Zugluft – die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ durchs Land. Für ihre Freunde ist sie immer da, wenn sie Probleme brauchen. Den Alltag sieht sie als Ausnahmezustand, der zur Regel wurde. Und so beginnt sie ihre komische Suche nach dem verlorenen Spaß im Leben.

Konstantin Schmidt

Konstantin Schmidt am Klavier – das bedeutet erstaunliche Geschichten und überraschende Blickwinkel, die sorgfältig in Liedform gegossen sind. Das musikalische Kabarett ist sein Fach. Und Diplom-Ingenieur ist er eigentlich auch. Daher die breite Palette an Themen: Mann, Frau, Maschinenbau. Und Weihnachten. Bald gibt es wieder sein Programm „Glühwein zum Frühstück“ zu sehen!

Das Zungenspitzer-Festival im Theater Lindenhof

Fr. 4. – So. 6. November 2022

2021 gründete Tilman Lucke, in Schwaben geboren, jetzt in Berlin lebend, das Zungenspitzer-Festival, um Nachwuchskabarettisten mit Profis in Kontakt zu bringen und auf der Bühne neue Netzwerke zu ermöglichen. Dieses Jahr gastiert das Festival im Theater Lindenhof in Melchingen.

Festivalpass

Der Festivalpass für 39 Euro / 20 Euro (ermäß.) ermöglicht Ihnen den Besuch von allen drei Zungenspitzer-Gastspielen am Lindenhof.