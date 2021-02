Zurück in den Beruf – steigen Sie mit uns wieder ein!

Mit einer Telefonaktion am Donnerstag, 4. März 2021 von 9 bis 15 Uhr, informiert die Agentur für Arbeit Ludwigsburg zu allen Fragen des beruflichen Wiedereinstiegs. An diesem Tag beantworten die Beauftragten für Chancengleichheit, Karin Lindenberger und Elke Bohnenberger, Fragen zu Themen wie Rückkehr ins Berufsleben, Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in Teilzeit, Qualifizierungsmöglichkeiten und entsprechende Unterstützungsangebote seitens der Arbeitsagentur.

Unkompliziert und ohne Verpflichtung können Interessierte ihre Fragen direkt unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4 5555 00 telefonisch klären. Das Kennwort lautet „Telefonaktionstag“, durch die Angabe des Wohnorts erfolgt die Verbindung zur Agentur für Arbeit Ludwigsburg.