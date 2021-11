Wir haben zwar keine Zeitmaschine, wagen dennoch einen Blick in die Zukunft. In der Online-Veranstaltung „Zurück in die Zukunft – Wie Berufe sich verändern“ werden am Donnerstag, 2. Dezember 2021 von 16:00 – 17:30 Uhr, unterschiedliche Berufsfelder unter die Lupe genommen und beispielhaft dargestellt, wie sich die Inhalte im Laufe der Zeit an veränderte Arbeitsbedingungen und neue Technologien angepasst haben.

Schreibmaschine – Faxgerät – Onlinekonferenz … Was hat sich schon geändert und was könnte sich noch ändern? Wie digital können traditionelle Handwerksberufe oder soziale Berufe sein? Übernehmen in Zukunft Roboter unsere Arbeit? Welche ganz neuen Berufe könnten sich entwickeln? Wird es bekannte Berufe nicht mehr geben? Diese und weitere Fragen greifen die Referentinnen Franziska Pape und Yvonne Büchner von der Agentur für Arbeit Ludwigsburg auf und geben den Teilnehmenden neue Ideen für ihre Berufswahl mit. Dabei schauen sie auch über den Tellerrand hinaus auf unbekanntere Berufe.

Der kostenfreie Workshop findet am Donnerstag, 2. Dezember 2021, von 16:00 – 17:30 Uhr statt. Er wird online im Rahmen der Reihe „Next Level - finde deinen Weg“ durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, darum ist eine Anmeldung erforderlich: Per E-Mail an Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0 7141/ 137- 426 oder -427. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

INFO:

Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per E-Mail unter Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbaren. Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter 07141 137 271. Gerne kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden.