In deutscher und französischer Sprache In seinem autobiographisch gefarbten Roman „Revenir“ (Zurückkehren) kehrt Hira, Raharimananas fiktives Alter Ego, nach Madagaskar zurück und stößt auf die wohl und übelmeinenden Gespenster seiner Vergangenheit.

Das Glück seiner Kindheit in einer behütenden Familie, aber auch die Entführung und Folter seines Vaters sowie die blutige Geschichte der Insel suchen ihn heim. Geboren am Jahrestag der Unabhängigkeit Madagaskars, muss Hira, heute ein gefeierter Schriftsteller, seinen Ort zwischen Vergangenheit und Zukunft finden.

In German and French Revenir In his autobiographically tinged novel, Raharimanana’s fictional alter ego Hira returns to Madagascar to confront the benevolent and malevolent specters of his past: The bliss of childhood in a caring family, but also the history of his father’s abduction and torture as well as the bloody history of the island come to haunt him. An extraordinary child, born on the anniversary of Madagascan independence, Hira, now an acclaimed writer, needs to sort out his future and its link to the past.