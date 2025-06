Zur Ausstellung "Urban Sketching": Linie, Strich, Fläche

Das Zeichnen gehört zur Kulturgeschichte der Menschheit. Aber was macht die Zeichnung eigentlich aus? Matthias Kohlmann ist ein ausgewiesener Kenner dieser Technik, hatte lange Jahre die Professur für Zeichnung an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim inne und arbeitet kontinuierlich als freischaffender Künstler. Im Bildvortrag bietet er Hintergründe zur Gattung Zeichnung aus verschiedenen künstlerischen und gesellschaftlichen Perspektiven.

Der Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung "Urban Sketching. Strich für Strich durch Fellbach und die Welt" statt, die noch bis 2.11.2025 im StadtMuseum Fellbach gezeigt wird.