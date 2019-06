Zur Sache Schätzchen

Werner Enke verkörpert sein Alter Ego, den verschlafen-dynamischen Nichtstuer Martin, der die Welt mit pseudophilosophischen Sprüchen beglückt, und zusammen mit seinem "Manager" Henry, der ständig die "genialen" Schlagertexte des charmanten Taugenichts in bare Münze verwandeln will, in den Tag hinein lebt.

Wenn man nicht gerade Polizisten und andere Zeitgenossen ärgert. "Es wird böse enden..." sagt Martin. Aber dann wirbelt die Begegnung mit Barbara, knackige aber wohlbehütete Tochter aus gutbürgerlichem Hause, mit der man so schön kuscheln kann, sein Leben fröhlich durcheinander. In Zusammenarbeit mit dem Arthaus Filmtheater Stuttgart. Karten über arthaus-kino.de

Regie: May Spils. Mit Werner Enke, Uschi Glas, Henry van Lyck.