Zusammen in einer Partnerschaft oder Ehe leben

Wenn man sich ansieht, wie viele Dinge in unserem Leben über Versicherungen und Verträge abgesichert sind ist es erstaunlich, dass eines der wichtigsten Themen in unser aller Leben oft davon ausgenommen ist: unsere partnerschaftlichen Beziehungen.

Viele Paare scheuen sich, ihre Beziehungsgestaltung durch etwas vermeintlich unromantisches wie einen Ehevertrag zu definieren.

Klare Regeln können jedoch helfen, dem Zusammenleben einen Rahmen zu geben und die Beziehung entspannter zu gestalten. Kenntnis über die Rechtslage und die Gestaltung der persönlichen Bedürfnisse schützt vor bösen Überraschungen. Viele unnötige Diskussionen erübrigen sich, können frühzeitig aus der Welt geschaffen und ein für alle Mal geklärt werden.

Sollte es aufgrund der stetig steigenden Trennungsquote von mehr als 40 % der Ehen und einer noch höheren Quote bei nicht verheirateten Paaren irgendwann einmal zu einer Trennung kommen, ist es eine immense Entlastung zu wissen, dass in Bezug auf Kinder, Unterhalt, Vermögen, Immobilien, etc. bereits eine Regelung vorhanden ist. Dies hilft, die Kosten gering zu halten und schont Gesundheit und Nerven. Auch wenn es nicht zu einer Trennung kommen sollte, sorgt eine Regelung für klare Verhältnisse und sichert jeden Partner nach seinen Bedürfnissen ab.

Dieser Vortrag gibt Paaren nötige Informationen an die Hand, um eigene Lösungen zu finden. Er richtet sich an Paare, die ohne Trauschein zusammen leben, die vor der Hochzeit stehen oder bereits verheiratet sind.

Anmeldung ist erforderlich.

Ref.: Claudia Sturm, Fachanwältin für Familienrecht