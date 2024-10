Zur Inklusiven Party laden wir alle Tanzbegeisterten in den Ratskeller Crailsheim ein. Zusammen lassen wir es richtig krachen und haben einen tollen Abend.

Am 13.12.2024 heißt es ab 19:30 Uhr im Ratskeller wieder gemeinsam abtanzen, ob mit oder ohne Handycap. Egal ob Unheilig, Silbermond, Helene Fischer oder Rage against the Machine, bei unseren Discos wird alles gespielt: Hauptsache, es rockt! Günstige Getränke und Snacks garantieren beim Tanzen und gemeinsamen Tischkickern einen entspannten Start ins Wochenende.

Für einen barrierefreien Zugang steht der Aufzug des Rathauses selbstverständlich zur Verfügung. Unter dem Motto „Zusammen leben – zusammen feiern“ heizt unser DJ ordentlich ein, um den Start ins Wochenende richtig krachen zu lassen.

Eingeladen sind alle, die gerne tanzen, feiern und mit anderen Musik hören. Der Eintritt ist frei!