Zusammen leben, zusammen wachsen

Wie wollen wir zusammen leben, und was brauchen wir, um wachsen zu können? Denkanstöße zu diesen Fragen gibt bei der zentralen Veranstaltung der Interkulturellen Woche in der Stadtbibliothek Reutlingen Prof. Dr. Boris Nieswand. Susanne Babila, SWR International, moderiert das Gespräch mit dem Tübinger Soziologen, in das sich einige Reutlinger Bürger/innen einklinken, um über das Zusammen-Leben und Zusammen-Wachsen in unserer Stadt zu berichten. Verschiedene Bereiche des städtischen Lebens – Schule, Arbeit, Politik, Sport, Kultur und Nachbarschaft – werden dabei beleuchtet. Danach laden die Reutlinger Alltags­experten (Schüler/innen der Theodor-Heuss-Schule, Alireza Chavdarian, Luba van Meersbergen, Dusan Vesenjak, Abdou Sarr, Marianne Stoll) als „Lebendige Bücher“ zu Gesprächen in kleiner Runde ein. Mit Weltmusik für Stimmung sorgen Akeva & Band: Mayembé Malayika/„Akeva“ (Gesang, Gitarre), Abdou Sarr (Schlagzeug), Marcus Bahlo (Bass) und Thomy Thunder (Keyboard).

Begrüßung: Thomas Keck, Oberbürgermeister der Stadt Reutlingen

Im Anschluss Empfang