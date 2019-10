Zusammenleben, zusammenhalten, zusammenschreiben

„Zusammenleben. Zusammenhalten“ - unter dieses Motto haben die Volkshochschulen im gesamten Bundesgebiet das Herbstsemester 2019 gestellt.Zusammen – sucht man nach Synonymen für dieses Wort, so stößt man auf Begriffe, wie Mitmenschlichkeit, Freundschaft, einer für den anderen da sein, Seite an Seite gehen und dergleichen mehr.Ein jeder dieser Begriffe lässt sich übertragen auf die Gemeinschaft des Autorenkreises Atmosphäre der VHS Nürtingen und so stellen auch die Autorinnen und Autoren ihr diesjähriges Lesungsthema unter dieses Motto, entspricht es doch genau der Devise, die in diesem Kreis seit mehr als 35 Jahren gelebt und gepflegt wird.