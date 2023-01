Zvi Kolitz: "Yossel Rakovers Wendung zu Gott"

Kolitz‘ berühmtestes Werk ist der Monolog Yossel Rackovers über die Frage, ob und wie der Mensch trotz Verfolgung und Leid an Gott glauben kann.

„Magst Du mich auch beleidigen, magst Du mich züchtigen, magst Du mir auch wegnehmen das Teuerste und Beste, das ich habe auf der Welt, und mich zu Tode peinigen - ich werde immer an Dich glauben, Dir selbst zum Trotz!“.

Das fiktive Testament eines Warschauer Juden, aufgeschrieben in der Stunde seines Todes, versteckt in einer leeren Flasche, gefunden in den Trümmern des Warschauer Ghettos. Die-ser Text, der seit seinem Erscheinen immer wieder die Herzen der Menschen berührte, wird von dem Ensemble „Lautwärts“ in einer musikalischen Lesung vorgetragen.

Im Anschluss an die musikalische Lesung wird Hochschulrabbiner Shaul Friberg (Heidelberg) Gedanken vortragen zu dem Thema: „Shoa trotz der Versprechen Gottes an sein Volk? Wie sind die gläubigen Juden damit umgegangen und fertiggeworden?“