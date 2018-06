Zwischen Tür und Mangel - Kabarett mit Max Walter-Weiße Es ist nicht möglich all die Mängel unseres Alltags hinfort zu bügeln, da sind sie trotzdem. Staus auf der Autobahn, verspätete Handwerker, schwedische Krimis, das andere Geschlecht. Im aktuellen Programm stellt sich Max-Walter Weise all diesen Problemen mutig in den Weg, nur um in letzter Sekunde doch aus dem Weg zu springen. Mit seinen 20 Jahren gilt er als jüngster Kabarettist seit Humor auf der Metaebene gesellschaftsfähig ist. Seine Texte und…