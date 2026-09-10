Zwangsarbeit und die Gestapo in Württemberg - Täter, Opfer, Denunzianten

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs mussten über 13 Millionen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich arbeiten, um die Versorgung mit Lebensmitteln und die Rüstungsproduktion zu erhalten.

Der Einsatz von Arbeitskräften vor allem aus Osteuropa stand im Widerspruch zu den rassistischen Vorstellungen des NS-Regimes. Die Männer, Frauen und Kinder waren deshalb einem rigiden Repressionsapparat unterworfen. Die Geheime Staatspolizei war für die Kontrolle und ggf. Bestrafung der Zwangsarbeiter/-innen zuständig. Der Vortrag beleuchtet Strukturen der Überwachung und Bestrafung sowie Täterprofile.

Zu den NS-Opfern, die zwischen 1933 und 1945 in die Tübinger Anatomie gebracht wurden, gehören auch 41 polnische Zwangsarbeiter, die von der Gestapo ohne ein Gerichtsverfahren hingerichtet worden waren, in der Regel wegen sozialen Kontakten zu deutschen Frauen. Fast immer waren sie denunziert worden. Die betroffenen Frauen mussten öffentliche Demütigungen über sich ergehen lassen. Die Angehörigen der Ermordeten haben zumeist erst Jahrzehnte später erfahren, wo ihr Familienmitglied begraben liegt.