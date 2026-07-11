Zwei Candlelight-Konzerte mit dem Manon-Quartett

Zwei Candlelight-Konzerte mit Manon & Co am 07.11.2026

Bitte beachten: es finden 2 getrennte Konzerte an diesem Abend statt!

Die einzigartige Konzertreihe Candlelight des Veranstalters Fever kommt erneut nach Wiesensteig – diesmal mit zwei besonderen Programmen, die das Stuttgarter Streichquartett Manon & Co eindrucksvoll zum Leben erweckt. In stimmungsvoller Atmosphäre, umgeben von hunderten Kerzen, erleben Gäste die größten Hits zweier Musiklegenden.

1. Konzert: Beginn 18.30 Uhr:

Queen vs. ABBA – Ein musikalisches Duell der Extraklasse, bei dem rockige Hymnen und zeitlose Popklassiker in faszinierenden Streicharrangements erklingen. (Dauer: 1 Stunde)

2. Konzert: Beginn 20.30 Uhr:

Tribute to Adele – Emotionale Balladen und kraftvolle Stimmen werden in warmem Streicherklang neu interpretiert und sorgen für Gänsehautmomente. (Dauer: 1 Stunde)

Ein unvergesslicher Abend, der dazu einlädt, in die Magie der Musik einzutauchen – inmitten des historischen Ambientes des Residenzschlosses Wiesensteig.