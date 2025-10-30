Zwei Clowns stehen Kopf

Eliszis Jahrmarktstheater Stuttgart Höhenpark Killesberg, 70192 Stuttgart

Ein turbulentes Ereignis mit Tanz, Slapstick und Breakdance!

Geeignet für Kinder von etwa 4 bis 99 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Die Altersangabe soll Ihnen lediglich eine Orientierungshilfe bieten, wenn Sie Vorführungen mit kleinen Kindern besuchen möchten. Generell gilt, dass auch junge Zuschauer in der Lage sein sollten, der Vorstellung für ca. 35 - 40 Minuten leise zu folgen. Hier ist jedes Kind unterschiedlich.

Theater & Bühne
