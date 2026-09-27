Frei nach dem Bilderbuch TWO MONSTERS von David McKee.

Durch eine Lücke im Berg können sich zwei Monster miteinander darüber unterhalten, was sie eigentlich den ganzen Tag so als Monster tun. Bergsteiger:innen erschrecken? Zähne putzen? Die Sonne, die hinter dem Berg hervorkommt, steht ihnen mit Rat zur Seite. Doch genau über sie geraten die Monster in einen fürchterlichen Streit – und wenn Monster streiten, kann alles passieren! Verspielt und mit viel Musik erzählt das Stück vom Streiten, von unterschiedlichen Perspektiven, vom Schummeln und vom Versöhnen.

Empfohlen für alle ab 4 Jahren