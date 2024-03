ZWEI. out of the blue - Harfe Tanz Performance

Das Duo „ZWEI.“ verbindet gekonnt Musik, Tanz und Raum. Scheinbar wie aus heiterem Himmel entstehen Klang- und Bewegungsräume: out of the blue.

Mit Maren Ferber und Sylke Neuffer: Die Harfenistin Maren Ferber findet für ihr vielschichtiges Spiel in der besonderen Architektur der Mediathek einen spannenden Klangraum. Die Tänzerin Sylke Neuffer verleiht der Musik eine träumerisch visuelle Ebene. Geschichten liegen in der Luft. Scheinbar wie aus heiterem Himmel entstehen Klang- und Bewegungsräume: out of the blue. Das Duo „ZWEI.“ verbindet gekonnt Musik, Tanz und Raum. Die Ebenen beginnen zu verschmelzen und bringen Publikum und Künstlerinnen einander näher. Maren Ferber ist in Bad Rappenau aufgewachsen und studierte Harfe und Elementare Musikpädagogik. 2008 gründete sie die „Musikschule conTakt“ in Bad Rappenau. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit gibt sie Solokonzerte als Harfenistin und tritt in diversen kammermusikalischen Besetzungen auf. Sylke Neuffer, geboren und aufgewachsen in Heilbronn, studierte klassisches Ballett und zeitgenössischen modernen Tanz. Ein Scholarship Studium brachte sie nach New York. Heute arbeitet sie als Pädagogin und Choreografin im Bereich des zeitgenössischen Tanzes.