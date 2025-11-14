Manchmal fehlen einem schlicht und einfach die geeigneten Spielepartner*innen, um ein Gesellschaftsspiel aus dem Regal zu holen.

An diesem Abend geht es explizit um Brettspiele für zwei Personen. Egal ob mit dem Partner, der Tochter, dem Freund oder der Enkelin, hier ist für jeden und jede etwas dabei.

Es können auch Einzelpersonen oder Gruppen mit ungerader Anzahl kommen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es an den Spieletischen gut aufgeht.

Bitte bei der vhs anmelden. Falls keine Anmeldungen bei der vhs eingehen, muss der Kurs abgesagt werden.

Freitag, 14. November 2025, 19 bis 22 Uhr. Brettspielcafé Hornoxn, Langenburg

Anmeldung unter

Zwei-Personen-Spieleabend

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218