Zwischen ihnen liegen zwei Generationen, doch sie verbindet die Leidenschaft für gute Geschichten: Christine Westermann und Mona Ameziane zählen mit ihrem Format „Zwei Seiten – Der Podcast über Bücher“ zu den erfolgreichsten Stimmen der deutschsprachigen Literaturpodcast-Szene. Am 29. September 2026 kann man beide live im Audi Forum Neckarsulm erleben.

In ihrem Podcast sprechen die Journalistinnen und Buchliebhaberinnen über Neuerscheinungen, Lieblingsbücher und literarische Entdeckungen. Dabei bleibt es nie allein bei der Literatur. Immer wieder führen die Gespräche zu den großen und kleinen Fragen des Alltags, zu persönlichen Erinnerungen, unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen, die Menschen jeden Alters bewegen. Genau diese Mischung aus Tiefgang, Humor und Offenheit macht den besonderen Reiz von „Zwei Seiten“ aus.

Auch auf der Bühne dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf unterhaltsame und inspirierende Gespräche freuen. Christine Westermann bringt ihre jahrzehntelange Erfahrung als Journalistin, Moderatorin und Literaturkennerin ein, während Mona Ameziane mit ihrer frischen Perspektive und ihrer Begeisterung für Geschichten neue Blickwinkel eröffnet. Gemeinsam schaffen sie einen lebendigen Austausch, der Literaturfans ebenso begeistert wie Menschen, die einfach gute Gespräche schätzen.

Das Audi Forum Neckarsulm bietet dafür den passenden Rahmen. Als etablierter Kultur- und Veranstaltungsort hat sich das Haus mit vielfältigen Eventformaten weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Mit „Zwei Seiten“ gastiert nun ein Format in Neckarsulm, das zeigt, wie spannend, unterhaltsam und verbindend Literatur sein kann.

Besucher können sich auf einen Abend voller kluger Gedanken, persönlicher Geschichten und literarischer Empfehlungen freuen. Denn manchmal genügt ein gutes Gespräch über Bücher, um neue Perspektiven auf das Leben zu entdecken.