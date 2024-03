zwei:takt – Landesjugendsinfonieorchester Hessen

Ein mitreißendes Konzerterlebnis verspricht der Auftritt der besten jungen Instrumentalisten*innen aus Hessen.

Unter der Leitung der erst 24jährigen litauischen Dirigentin Izabelé Jankauskaité, die 2023 gleich von mehreren renommierten europäischen Orchestern für ein Debut eingeladen ist.

Nach dem groß besetzen Vorspiel zum Musikdrama Tristan und Isolde von Richard Wagner – inspiriert von einer unglücklichen Liebesgeschichte des Komponisten – erklingt ein heiteres kammermusikalisches Solokonzert. Für Richard Strauss eine gut gelaunte kompositorische Fingerübung, hält das Stück für den/die Solisten*in technische Höchstschwierigkeiten bereit und zählt zu den anspruchsvollsten Solopartien, die für die Oboe geschrieben wurden.

Von der Spätromantik in die Moderne weist Jean Sibelius mit seiner ersten Sinfonie: Ohne programmatische Szenerie-Beschreibungen können die Zuhörer für 40 Minuten frei und "absolut" in die Musik eintauchen, hörend beobachten, wie Themen wiederkehren und sich wandeln, wie Klarinette, Harfe oder Hörner akustisch in den Vordergrund treten und wieder mit dem Orchesterklang verschmelzen.

Das Landesjugendsinfonieorchester wird getragen von der Junge Musik Hessen gGmbH. Es zählt zu den herausragenden Mitgliedensembles der Jeunesses Musicales Deutschland.

Richard Wagner: Tristan und Isolde, Vorspiel

Richard Strauss: Oboenkonzert TrV 292 D-Dur

Jean Sibelius: Symphony Nr. 1 op. 39 e-Moll

Dirigentin: Izabelé Jankauskaité

Solist: Max Vogler