zwei:takt Bundesjugendchor

Sie sind das Auswahlensemble des Deutschen Musikrates zur Förderung des chorsängerischen Spitzennachwuchses.

Rund 50 exzellente Sänger*innen erarbeiten im Bundesjugendchor jährlich mehrere anspruchsvolle Konzertprogramme von der Renaissance bis zur Gegenwart, die bundesweit und international in Konzerten präsentiert werden. Mit »Liebe und Leben« wird das vielfältige Repertoire des Ensembles hörbar – von Josquin Desprez aus dem 15. Jahrhundert bis zur 1982 geborenen Caroline Shaw. Vom biblischen Hohelied der Liebe in einer Vertonung des Franzosen Daniel-Lesur bis zum Weltschmerz Gustav Mahlers in der überirdisch schönen Vertonung von Clytus Gottwald hören Sie den besten Chornachwuchs der Republik und außergewöhnlich-unerwartete Musik in klangschönster Akustik.

Bundesjugendchor

Florian Benfer, Leitung

Liebe und Leben – Werke von Josquin Desprez, Caroline Shaw, Gustav Mahler / Clytus Gottwald und Jean-Yves Daniel-Lesur

zwei:takt ist eine Konzertreihe der Jeunesses Musicales Deutschland und der TauberPhilharmonie