zwei:takt Deutsche Streicherphilharmonie

Das jüngste Spitzenorchester Deutschlands spannt in einem stilistisch vielfältigen Programm einen Bogen von nordischer Eleganz über böhmische Melodien bis hin zur ausdrucksstarken „Partita“ von Gideon Klein.

Dabei verleiht der homogene Streicherklang diesem Abend eine bezaubernde Eindringlichkeit.

Die Deutsche Streicherphilharmonie versammelt die besten jungen Streichertalente aus Musikschulen der gesamten Bundesrepublik. Sie ist Mitglied der Orchestergemeinschaft der Jeunesses Musicales Deutschland und regelmäßig zu Gast in der Musikakademie Schloss Weikersheim. Das Orchester steht auch für die freundschaftliche Verbindung zwischen der JMD und dem Verband deutscher Musikschulen – von Beginn an.

Im Programm zum 75 jährigen Jubiläum der JMD 2026 darf dieses Ensemble natürlich nicht fehlen, und sein Auftritt ist ein weiteres Highlight im Reigen der zwei:takt-Konzerte 2026.

Jeremias Pestalozzi Solist

Wolfgang Hentrich Leitung

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento F-Dur, KV 138

Niccolò Paganini

Campanella

Antonio Vivaldi

Frühling und Sommer aus: Die vier Jahreszeiten

Johann Strauss

Musik-Verein-Tänze

Bedrich Smetana

Tanz der Komödianten

Leoš Janácek

Idyla, 5., 6. und 7. Satz (Adagio, Scherzo, Moderato)

Béla Bartók

Divertimento, 3. Satz

zwei:takt ist eine gemeinsame Konzertreihe von JMD und TauberPhilharmonie. Sie steht für junge Musiker*innen, große Leidenschaft, hohes Niveau und Ensembles mit besonderer Spielfreude und Entdeckerlust: begeisternde Sinfonie-, Klassik- oder Crossover-Konzerte.