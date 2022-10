zwei:takt: Hanke Brothers

Wie begeistert man die Kids von heute für (klassische) Musik? Ganz einfach: Man verzaubert sie! Und das mit vier unvergleichlichen Brüdern, die mit Klavier, Blockflöte, Tuba und Cello ein ganz ungewöhnliches Quartett abgeben.

Nach dem Neujahrskonzert 2022 sind die Hanke Brothers diesmal mit einem Familienkonzert in Weikersheim. In »Elements« lassen sie die vier Naturelemente nicht nur musikalisch erklingen, sondern erwecken sie auch durch Magie zum Leben. Mit ihrer Spielfreude stecken die »JM Artists« der Jeunesses Musicales Deutschland jeden an. So wird Musik zu einem unvergesslichen Erlebnis – für Klein und Groß.

Die gemeinsame Konzertreihe zwei:takt der Jeunesses Musicales Deutschland und der TauberPhilharmonie Weikersheim steht für: junge Musiker*innen, große Leidenschaft und hohes Niveau und ist zugleich ein gemeinsames programmatisches Statement der beiden musikalischen »Player« in Weikersheim.