zwei:takt: Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg

Im »LaJazzO« grooven die besten Nachwuchs-Jazzer*innen Baden-Württembergs. Direkt von ihrer aktuellen Arbeitsphase kommt die Band auf die Bühne! – bestens eingespielt, verstärkt durch drei Sängerinnen und mit frischem Jazz.

Grooven Sie mit oder lehnen Sie sich einfach entspannt zurück und genießen Sie. Das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg spielt ein breit gefächertes Programm aus 80 Jahren BigBand-Geschichte: Zeitgenössische europäische Musik ebenso wie amerikanische Klassiker von Größen wie Count Basie, Duke Ellington oder Thad Jones. Und selbstverständlich sind auch Vokal-Arrangements dabei. Die Ensemblemitglieder bilden ein perfektes musikalisches Team und spielen auch solistisch ihr ganzes improvisatorisches Können aus. Ein Förderprojekt des Landesmusikrats Baden-Württemberg und Mitglied der Orchestergemeinschaft der Jeunesses Musicales Deutschland

Klaus Graf, Leitung

zwei:takt ist eine Konzertreihe der Jeunesses Musicales Deutschland und der TauberPhilharmonie