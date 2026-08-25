zwei:takt Landesjugendorchester Baden-Württemberg

Ziehen Sie sich warm an – auf dem kahlen Berg pfeift der Wind! Das musikalisch bestens präparierte Landesjugendorchester Baden-Württemberg nimmt Sie mit auf eine Reise zu Ballettmusiken russischer Großmeister.

Episch sind die Kompositionen über das Leben des thrakischen Gladiators Spartakus sowie »Fürst Igor« mit orientalischen Klangfarben. Mit seinen unerhörten musikalischen Effekten sorgte Strawinskys »Le sacre du printemps« bei der Uraufführung in Paris für einen Skandal. Im Theatersaal kam es zu Tumulten. Doch dem Komponisten verhalf das Werk bis heute zu ebenso spektakulärerer Berühmtheit. Im »Sacre« vertont Strawinsky heidnische Rituale – archaisch, brachial und betörend zugleich. Diese Orchestermusik erzeugt eine Sogwirkung, der sich niemand entziehen kann, und macht den Konzertbesuch zu einer schier körperlichen Erfahrung.

Johannes Klumpp Leitung

M. Mussorgski »Eine Nacht auf dem kahlen Berge«

A. Chatschaturjan Suite Nr. 2 des Ballets »Spartacus«

A. Borodin Polowetzer Tänze aus der Oper »Fürst Igor«

I. Strawinsky Le sacre du printemps

Weil Jugend unser Thema 26/27 ist, haben sich auch ein paar Jugendwörter in die Programmtexte geschlichen. Voller Absicht. No cap.