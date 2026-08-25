zwei:takt Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen

Das Landesjugendorchester Nordrhein- Westfalen knüpft mit seinem Programm »Heimweh« das unsichtbare Band zwischen Herkunft und Gegenwart, Aufbruch und Rückkehr voller Geschichten und neuer Perspektiven.

In eindrucksvoller Klangsprache zeichnet Bedřich Smetana den Flusslauf der »Moldau« durch Böhmen und macht dabei auch seine tief verwurzelte Verbundenheit mit dieser Landschaft hörbar. Ganz anders Luciano Berios »Folk Songs«: Aus elf Liedern verschiedenster Herkunft, in kunstvollen Arrangements neu gefasst, entsteht ein Mosaik aus Heimatbildern – mal nostalgisch, mal fremd und doch vertraut. Antonín Dvořáks »Sinfonie aus der Neuen Welt« schließlich ist Ausdruck einer transkulturellen Erfahrung. Während eines Amerika-Aufenthalts ließ sich der Komponist von der Musik der indigenen Bevölkerung und afroamerikanischen Spirituals inspirieren. Gleichzeitig fließen Elemente seiner böhmischen Herkunft in die Komposition ein.

Sebastian Tewinkel Leitung

Anna Amanda Stolere Mezzosopran

B. Smetana Die Moldau, sinfonische Dichtung

L. Berio Folk Songs für Mezzosopran und Orchester

A. Dvořák Sinfonie Nr. 9 »Aus der neuen Welt«

zwei:takt ist eine Konzertreihe von JMD + TauberPhilharmonie

Weil Jugend unser Thema 26/27 ist, haben sich auch ein paar Jugendwörter in die Programmtexte geschlichen. Voller Absicht. No cap.