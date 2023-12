zwei:takt - Neujahrskonzert Bayerisches Landesjugendorchester

Seit Jahrzehnten kommt das Bayerische Landesjugendorchester über den Jahreswechsel zum Proben in die Musikakademie Schloss Weikersheim – ein guter Grund, den furious aufspielenden Jugendlichen das Neujahrskonzert zu übertragen!

Fernab von Walzer und Polka steht »wohltemperierter« Ragtime von Paul Hindemith mit irrwitzigen Anklängen an Bach sowie das auf hoher See komponierte Violinkonzert von Benjamin Britten auf dem Programm. Und in seiner majestätisch-liedhaften Sinfonie Nr. 1 »Der Titan« sprengte der damals 28-jährige Gustav Mahler jede bis dahin übliche Orchestergröße. Ein Jahresauftakt mit ganz großem Orchester also, mit sogar noch größerer Spielfreude und natürlich fantastischer Musik, bei dem Sie hören können, warum das Bayerische Landesjugendorchester eines der herausragenden Mitgliedsensembles der Jeunesses Musicales Deutschland ist!

zwei:takt

Die gemeinsame Konzertreihe der Jeunesses Musicales Deutschland + TauberPhilharmonie Weikersheim steht für: junge Musiker*innen, große Leidenschaft und hohes Niveau und ist zugleich ein gemeinsames programmatisches Statement der beiden musikalischen »Player« in Weikersheim.

