zwei:takt Neujahrskonzert

»Ja, wir lieben Brahms! Und wir lieben Jugendorchester!« Das Neujahrskonzert ist der Auftakt zum Jubiläumsjahr 75 Jahre Jeunesses Musicales Deutschland.

Feiern Sie mit, und genießen Sie mit einem der schönsten Violinkonzerte, was ihnen lieb und wertvoll ist. In Hochstimmung und Höchstform sind auch die jungen Orchestermusiker*innen. In Bartóks grandiosem Konzert zeigen sie, was sie drauf haben und wofür sie brennen. Ein Fest wird es sein, ihre Virtuosität und ihre Leidenschaft fürs Orchesterspiel zu erleben. Stellvertretend für die rund 300 Jugendorchester der bundesweiten Orchestergemeinschaft der JMD musiziert das Bayerische Landesjugendorchester als eines ihrer herausragenden Mitgliedsensembles. Der Solist ist selbst ein ehemaliger »BLJO’ler«.

Bayerisches Landesjugendorchester

Korbinian Altenberger Violine

Ustina Dubitsky Leitung

Johannes Brahms:

Violinkonzert D-Dur

Béla Bartók:

Konzert für Orchester

zwei:takt ist eine Konzertreihe der Jeunesses Musicales Deutschland und der TauberPhilharmonie