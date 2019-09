Zwei Tauben für Aschenputtel

von Catarina Fillers und Stefanie Schnitzler für Kinder ab 5 Jahren

„Aschenputtel“ ist eines der beliebtesten Märchen der Gebrüder Grimm. In einer wunderschönen Bearbeitung kommt es nun auf die Bühne. Die Titelrolle spielt Sophia Euskirchen, die in der vergangenen Spielzeit als junge Hildegard Knef ihr fulminantes Stuttgart-Debüt feierte.

Es war einmal … Nach dem Tod seiner Mutter verliert ein junges Mädchen alles, was ihm bisher lieb und teuer war – sogar seinen Namen. Man nennt sie nur noch Aschenputtel, denn in der Asche, beim Herd in der Küche, muss sie nun schlafen. Zum Anziehen hat sie nur noch Lumpen, und statt zu spielen muss sie das Haus in Ordnung halten und ihre Stiefmutter und die Stiefschwester bedienen. Ihre einzigen Freunde sind zwei Tauben, die auf dem Baum leben, den sie am Grab ihrer Mutter gepflanzt hat.

Diese zwei Tauben helfen ihr auch, auf den großen Ball zu gelangen, den der Prinz im königlichen Schloss veranstaltet, um eine passende Braut zu finden. Allerdings ist er selbst davon alles andere als begeistert. Das ändert sich jedoch, als er auf dem großen Fest ein wunderbares Mädchen kennen lernt. Doch noch bevor die Ballnacht endet, ist die geheimnisvolle Schöne verschwunden. Nur ein Schuh bleibt dem Prinzen – und mit dem macht er sich auf die Suche …

Inszeniert wird „Aschenputtel“ von Catja Baumann. Theaterstücke für die ganze Familie inszenierte die gebürtige Schwäbin u.a. am Mainfranken Theater Würzburg und am Badischen Staatstheater Karlsruhe.

Weihnachtszeit ist Märchenzeit!