Zwei wie Bonnie & Clyde

Kriminalkomödie

Theater Lindenhof Melchingen

Chantal und Manni alias Bonnie und Clyde träumen vom großen Geld, Heirat in Las Vegas, Rente an der Copacabana. Dafür muss aber erst mal eine Bank geknackt werden. Ein Kinderspiel! Zumindest, wenn die Beifahrerin auf der Flucht Straßenkarten lesen könnte und nicht ständig links und rechts verwechseln würde. Dass beide schließlich in einem ehemaligen Schuhdepot landen, ist noch das geringste Übel für die Schmalspur-Ganoven. Viel schlimmer jedoch ist, dass Chantal anstatt der fetten Beute die Einkaufstüte einer Bankkundin mitgenommen hat.

Also muss ein neuer Versuch gestartet werden, doch die Tücke liegt im Detail, sprich, in einer plötzlich geballten Gangster-Konkurrenz, blickdichten Strumpfmasken und einem leeren Tank! Trotz umfangreicher Übungen scheitern auch alle weiteren Versuche, schnell reich zu werden. Das dilettantische Gaunerpärchen manövriert sich dabei in eine immer verzwickter und gefährlicher werdende Lage.