KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz.

Vortragsthemen:

Wie hat sich die Judengasse in den letzten 30 Jahren geändert? Welche Herausforderungen stellen sich bei Planung und Durchführung der Sanierung? Was heißt energetisches Bauen am Denkmal?

Anmeldung:stadtarchiv@rothenburg.de

Anmeldung erforderlich

Anmeldeschluss: 2022-09-09