Was Anfang 2002 als Projekt begann, hat sich in der regionalen Musikszene inzwischen fest etabliert: Raphael Lindeke und Jörg Weigele interpretieren zusammen mit Birgit van Straelen (Perkussion & Gesang) ihre Lieblingssongs aus über 60 Jahren Rock- und Popgeschichte.

Erklärtes Ziel des Akustik-Trios ist der Spaß an der Sache – und den merkt man ihnen an. Ob in Kneipen oder auf Straßenfesten, bei privaten Feiern oder Musiknächten, auf dem Kirchheimer Marktplatz oder dem Plaza de San Marco in Venedig – zwei! zu dritt sind perfekt aufeinander eingespielt und begeistern ihr Publikum mit unverbrauchter Spielfreude, feurigem Esprit und musikalischem Humor.