Poetisch, politisch, polyphon: Zweierpasch gehen über Grenzen - sprachlich und geografisch. Mit ihrem deutsch-französischen World HipHop prägt die Band aus Freiburg und Straßburg die Szene auf ihre ganz eigene Weise. Das haben die lyrischen Grenzgänger bei Tourneen in Europa, Afrika und Asien bewiesen. 2017 waren sie "Freiburgs Band des Jahres". Im November 2018 haben sie den Adenauer-de-Gaulle-Preis erhalten. Im Zeichen von Frieden, Austausch und Toleranz touren sie durch die Welt: 2018 waren sie für Konzerte und Workshops in Belgien, Frankreich, der Schweiz und Deutschland. 2019 geht’s nach Bosnien-Herzegowina. Mit ihrer Band haben die zweisprachigen Zwillinge Felix und Till Neumann einen unverwechselbaren Sound geschaffen: intelligent, international und intensiv. Poetisch-politische Botschaften treffen auf melodisch-progressive Beats, souliger Gesang auf freshe Freestyles, Feuerzeugmomente auf eine schweißtreibende Liveshow. Vor tausenden Zuschauern teilten sie die Bühne mit Udo Lindenberg oder Nico Santos („Rooftop“) und spielten als erster deutscher HipHop-Act in Mauretanien (Westafrika). Bundespräsident Joachim Gauck lud sie auf Schloss Bellevue ein. Die Musik von Zweierpasch steht für Weltoffenheit, aber auch für wortgewaltigen Widerstand. Das findet Ausdruck in Songs wie Grenzgänger, Immigré oder Fessengau (Stop Fessenheim). Im Track Flagge auf Halbmast schlagen Zweierpasch den Bogen vom 1. Weltkrieg über die Französische Resistance und das geteilte Deutschland bis in die heutige Zeit. Das Video erzählt die wahren Geschichten zweier Freiheitskämpfer (Jean Moulin und Ingo Krüger), untermalt von Aufnahmen in den Schützengräben des Hartmannswillerkopf.