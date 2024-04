Zweiradcenter Umbach: Drachenfest

Endlich geht es wieder los: Das Zweiradcenter Umbach startet pünktlich am Samstag, 13. April, wieder mit dem Drachenfest in die neue Motorradsaison – Achtung, dieses Mal nur Samstag! Neugierige wie auch Enthusiasten sind herzlich eingeladen, zwischen 9 und 19 Uhr vorbeizukommen und die neuen Modelle im offenen Showroom zu entdecken. Auch eine ausführliche, fachkundige Beratung ist möglich. Dazu gibt es eine Bewirtung mit Kaffee und Kaltgetränken. Bei gutem Wetter sind auch wieder Probefahrten möglich. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos. Es gibt also keine Ausreden: Vorbeikommen und entdecken!

Drachenfest, Sa. 13. April, 9 bis 19 Uhr

Zweiradcenter Umbach, Heilbronner Str. 28, 74246 Eberstadt

Fon: 07134-9197207, www.zweiradcenter-umbach.de