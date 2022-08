Vorlesen mit Max Lesedachs.

Die Stadtbibliothek Aalen lädt mit ihrem Maskottchen "Max Lesedachs" dazu ein, in die Welt der Geschichten und der verschiedenen Sprachen einzutauchen. Freut euch auf eine Geschichte, die zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch vorgelesen wird.

You can look forward to a story, read to you in English followed by a second reading in German.

Ab 4 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über die Stadtbibliothek wird erbeten: Tel. 07361-522583.