Die zweite STUTTGARTER IMPRONACHT findet am 2. Oktober 2024 im Jugendhaus Mitte statt.

Wer beim ersten Mal im September 2023 dabei war, wird gleich zwei Neuerungen feststellen: Zum einen hat die ImproNacht die Location gewechselt, zum anderen wurde das Programm etwas kompakter gestaltet.

14 Uhr bis 18 Uhr WORKSHOP „PIECE OF LIFE“

Der Workshop mit Wibke Richter (Showbuddies, Ulm) ist dem biographischen Theater gewidmet. Kein Mensch ist wie der andere, jeder auf seine Art stark oder schwach, liebevoll, aggressiv, introvertiert, verrückt, bunt oder einfach still. Warum sind Menschen wie sie sind und was hat sie dazu gemacht? In diesem Workshopformat blicken wir hinter die Fassade unserer Charaktere: Was wäre, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Was würdest du deinen Mitmenschen und dem Publikum mit auf dem Weg geben?

Der Workshop kostet 50 Euro, eine Anmeldung ist unter Impronachtstuttgart@gmail.com möglich. Bitte gebt an, wie viele Jahre Spielerfahrung ihr habt, bei welcher Gruppe ihr spielt und ob ihr am Abend um 20 Uhr auftreten wollte. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. AKTUELL: Der Workshop ist bereits voll – meldet euch gerne für die Warteliste.

17 Uhr bis ca. 18.30 Uhr GEMEINSAMES WARMSPIELEN für Improspieler/innen

Unter dem dynamischen Motto "ComeInShowRaus" spielen sich alle, die Lust haben, in einer Art offenen Probe gemeinsam warm. Egal ob später als Zuschauer, als Impro-Neuling oder als Spieler/in auf der abendlichen Bühne: Komm rein und sei dabei.

AKTUELL: Für diesem Workshop benötigst du keine Anmeldung – komm einfach vorbei!

19 Uhr IMPRO MATCHING

In der ersten Show wächst zusammen, was zusammen gehört. Spielerinnen und Spieler aus Stuttgart oder von weiters her spielen (erstmalig) zusammen und werden gemeinsam mit Showmaster Thorsten die Bühne rocken.

20 Uhr PIECE OF LIFE

Hinter den Menschen, die wir kennen, stehen oft Lebensgeschichten, die facettenreicher und tiefer sind, als wir es zunächst sehen. Lernen wir sie also auf der Bühne neu kennen. So dass wir uns am Ende des Abends fragen: Steht da eine Moral oder eher ein kritischer Blick auf die Gesellschaft?

21 Uhr ROAD TRIP

Ein Auto fährt. Wer fährt mit? Wird sich zeigen! Wohin fährt es? Finden wir raus! Wieso? Werden wir schon sehen! Hauptsache: ihr seid dabei. Ein wunderbares Format, in welchem wir immer wieder ein- und aussteigen und dynamisch in die Welt unserer Charaktere eintauchen.