Zweites Konzert zum 2. Advent

Die Musikschule freut sich, Sie zur traditionellen Konzertreihe am Samstag vor dem zweiten Advent einzuladen.

In einem festlichen Rahmen präsentiert der musikalische Nachwuchs der Schule weihnachtliche, festliche und konzertante Musik, die zur besinnlichen Adventszeit einlädt.

In der stimmungsvollen Atmosphäre der Spitalkapelle erklingen zeitlose Melodien, die das Adventswochenende auf besondere Weise einleiten.

Das zweite Konzert startet um 11:00 Uhr. Lassen Sie sich von den Darbietungen unserer jungen Musikerinnen und Musiker verzaubern und genießen Sie eine harmonische Stunde an diesem Adventssamstag.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Förderverein der Musikschule freut sich jedoch über großzügige Spenden, die die musikalische Ausbildung unterstützen.

Seien Sie dabei und erleben Sie einen besinnlichen Tag voller Musik und festlicher Vorfreude!