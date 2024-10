Zwerg Nase

Von Gunnar Kunz. Nach dem Märchenstoff von Wilhelm Hauff.

Wenn Äußerlichkeiten trügen.

Auf die inneren Werte kommt es an! Nachdem sich der kleine Jakob über das Aussehen der Hexe Kräuterweis lustig gemacht hat, wird er von ihr zur Strafe in einen unansehnlichen Zwerg mit einer langen Nase verwandelt. Von seinen eigenen Eltern verstoßen, arbeitet Jakob fortan als Gourmetkoch am Hofe des Herzogs. Dort lernt er Mimi kennen, Tochter des Wetterzauberers von Gotland, die in eine Gans verwandelt wurde. Gemeinsam möchten Jakob und Mimi die Zauber wieder rückgängig machen. Ob ihnen das gelingen wird?

Ein magisches Märchen für die ganze Familie ab 4 Jahren.

Vorstellungen um 09.30 Uhr nur nach Voranmeldung unter Tel. 09851/ 58 25 27 - 0.