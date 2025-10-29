Zwerge zwitschern zwischen Zweigen

„In die Berge lasst uns gehen, wo die hohen Tannen stehen. Wo im Moos die Zwerge sitzen mit den roten Zipfelmützen“.

Wenn die Gräser rauschen, die Zwerge trippeln, die Bienen summen und die Riesen lauschen, dann sind die Zuschauer längst keine Zuschauer mehr. Denn Mitspielen ist angesagt beim RADELRUTSCH Zwergen- und Riesenabenteuer für die ganze Familie. Reist mit uns ins Zwergen-Reich, flattert mit den Schmetterlingen um die Wette, schleicht mit „Zwerg Naseweis“ auf leisen Zehen übers Moos und stampft mit dem „Riesen Rommeldum“ durch den Wald. Lieder, Sprach- und Handgestenspiele in Verbindung mit Bewegung, Sprache und Singen laden ein zu einem freudvollen Mitspielspaß für Groß und Klein. RADELRUTSCH bietet sorgfältig entwickelte und pädagogisch fundierte Mitmachabenteuer, welche die gesunde Entwicklung der Kinder in der heutigen digitalen Welt unterstützen. „Die Phantasie anzustupsen, das sei das Ziel der Macher. Viele Kinder machen hierbei ihre allererste Kulturtheatererfahrung.“