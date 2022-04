Babys und Kleinkinder entdecken Neues mit allen Sinnen. Jede Stunde startet mit kleinen Musikinstrumenten, Singspielen, mit Kniereitern und Fingerspielen. Dann kommen Bilderbücher ins Spiel und man schaut sich gemeinsam Bilderbücher für die Jüngsten an.

Für Kinder von 10 Monaten bis zu 2 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldung im Kulturzentrum ab vier Wochen vor Termin möglich events-stabi.ludwigsburg.de.

In Schlösslesfeld per Mail an stabi.schloesslesfeld@ludwigsburg.de.