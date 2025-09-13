37. Schwalldorfer Zwiebelbeetenfest.
Das Zwiebelbeetenfest in Schwalldorf besteht seit 1986 und hat sich über die Jahre als Dorffest etabliert. In gemütlicher Atmosphäre können Sie selbstgebackenen Apfel- und Zwiebelbeeten aus dem Holzofen des Backhauses und viele weitere Köstlichkeiten genießen. Für erfrischende Getränke ist ebenso gesorgt.
Das Programm:
Samstag, 13.09.2025:
16:00 Uhr - Fassanstich
(ab 15:00 Uhr Bewirtung) und gemeinsames Singen des „Schwalldorfer Heimatlieds“
ab 16:30 Uhr – Handwerkervesper mit Schälripple und Holzofenbrot
18:00h musikalische Unterhaltung mit den "Saure Kuttla"
Sonntag, 14.09.2025:
ab 10:00 Uhr - Frühschoppen
ab 11:30 Uhr – Mittagessen
Schnitzel oder Grobe Bratwurst mit Soße, Kartoffelsalat oder Pommes Frites
15:00 Uhr musikalische Unterhaltung mit dem MV Bieringen
Sonntag Nachmittag - Zwiebele Kinderprogramm