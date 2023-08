Alle Jahre wieder, am ersten Samstag im September kündigen dichte Rauchschwaden und ein unverwechselbarer Duft das beliebte Zwiebelkuchenfest in Frauenzimmern an.

Ab 9 Uhr werden die frisch gebackenen Zwiebel-, Kartoffel- und Schluttenkuchen im Feuerwehrmagazin (Schafgasse 3 in Frauenzimmern) verkauft, am Nachmittag lädt der Gesangverein dann zum gemütlichen Dorffest ein.